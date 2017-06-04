 بالفيديو.. «السويلم» يروي قصة تدخل الملك خالد لإنصاف «مراسل» بوزارة المالية | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. «السويلم» يروي قصة تدخل الملك خالد لإنصاف «مراسل» بوزارة المالية

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تواصل – محمد المقصّي:

روى الشيخ عبدالله السويلم، قصة تعكس تواضع الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود “رحمه الله “، حين تدخل لصالح رجل يعمل مراسلاً بوزارة المالية، تظلم من قرار نقله من وظيفته.

وقال السويلم، في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل ‘‘إن رجلاً كبيراً كان يعمل في وزارة المالية بوظيفة “مراسل” وله في عمله هذا فترة طويلة، فأراد مديره في العمل نقله لقسم آخر، ولكن الرجل طلب بقاءه في عمله لكن مديره رفض.

وأضاف السويلم: فما كان من هذا الرجل الذي تربطه علاقة صداقه بالملك خالد “رحمه الله ” إلا أن أبلغه بهذا الأمر عندما كان يأتي إليه بعد صلاة العصر، فكتب الملك خالد خطاباً  إلى مدير هذا الرجل لعدم نقله من مكانه أبداً”.

 

 

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