 «يوتيوب» يكشف عن قواعده المتعلقة بخطاب الكراهية في الإعلانات | صحيفة تواصل الالكترونية

«يوتيوب» يكشف عن قواعده المتعلقة بخطاب الكراهية في الإعلانات

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«يوتيوب» يكشف عن قواعده المتعلقة بخطاب الكراهية في الإعلانات

تواصل – وكالات:

كشف موقع “يوتيوب”، عن قواعده المتعلقة بخطاب الكراهية، حتى يتسنى لمعدي لقطات الفيديو معرفة المحتوى الذي يعتبره يوتيوب ملائماً لوضع إعلانات بجانبه.

وقال الموقع في مدونة خاصة به: ‘‘إنه لن يسمح بظهور إعلانات إلى جانب محتوى ينشر الكراهية أو يشجع على التمييز”، مبيناً أنه بصدد إجراء تغييرات للتعامل مع قلق المعلنين بخصوص المحتوى الذي تظهر إلى جانبه إعلاناتهم.

وكان بعض المدونين المشهورين، اشتكوا في شهر أغسطس الماضي من أن مدوناتهم المصورة اعتبرت “غير مشجعة على الإعلانات”، مما حرمهم من الحصول على دخل مقابلها.

وتعرضت القواعد الجديدة للانتقادات بسبب “عدم دقة” الأدوات المستخدمة في تحديد المواد التي تحض على الكراهية لأنها مبنية على التقاط كلمات معينة معزولة عن سياقها.

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