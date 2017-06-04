العراق.. اختطاف المئات في الفلوجة على يد ميلشيا الحشد الشيعية

تواصل- الأنبار

نظم المئات من أهالي المختطفين في مركز ناحية الصقلاوية التابعة لقضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق، وقفة احتجاجية؛ لمطالبة الحكومة بالكشف عن مصير أبنائهم.

وكان تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، اتهم “كتائب حزب الله” الشيعية الارهابية في العراقي بالوقوف وراء اختطاف المئات من الرجال السنة من الصقلاوية، وقالت ‘‘إن عددهم 600 على الأقل‘‘ ونقلت المنظمة عن شهود عيان، تعرض المحتجزين إلى التعذيب الشديد المفضي إلى الموت.

الوقفة جاءت بمناسبة مرور عام كامل على اختطاف 750 رجلاً من أبناء الصقلاوية، يقول ذووهم ‘‘إن فصائل من الحشد الشعبي (فصائل شيعية موالية للحكومة)، هم من احتجزوهم واقتادوهم لجهة مجهولة‘‘.

تقول أم صادق (67 عامًا)، التي تعاني من فراق 5 من أولادها وأقاربها المختطفين: “إنه في مثل هذا اليوم من العام الماضي، فرت مع عائلتها من الصقلاوية التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش، ومحاصرة من القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي”.

وتابعت، عناصر من القوات التي كانت تحاصر المدينة قالوا لنا عبر مكبرات الصوت إنهم من الجيش وأبناء العشائر السنية، لكن اتضح لاحقًا أنهم من الحشد الشعبي الشعية، مضيفة أن عناصر الحشد عزلوا النساء وقيدوا الرجال واقتادوهم إلى جهة مجهولة بينما جرى نقل النساء إلى مخيم العامرية.

وناشدت أم صادق، الحكومة العراقية بـ”العمل على كشف مصير المختطفين وإطلاق سراحهم”.

وفي 4 يونيو 2016، فتح رئيس الوزراء حيدر العبادي تحقيقا في الحادث، وأعلن بعد 3 أيام عن اعتقالات غير محددة وإحالة المتهمين بارتكاب تجاوزات إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفق القانون”، لكن لم يتضح إلى الآن مصير المختطفين.