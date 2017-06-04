 مقتل عشرات العراقيين في هجوم للقوات الحكومية والميليشيات على الموصل | صحيفة تواصل الالكترونية

مقتل عشرات العراقيين في هجوم للقوات الحكومية والميليشيات على الموصل

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مقتل عشرات العراقيين في هجوم للقوات الحكومية والميليشيات على الموصل

تواصل – وكالات:

قُتل عشرات المدنيين العراقيين، أمس السبت، أثناء فرارهم من حي “الزنجيلي” الذي يسيطر عليه تنظيم “داعش”، بعد مهاجمته من قوات الجيش العراقي المدعومة بميليشيا الحشد الشعبي الشيعية.

وانتشرت جثث الضحايا في شارع متاخم لخط المواجهة، ما بين عناصر التنظيم مع القوات العراقية وميليشيا “الحشد”، فيما تمكن آخرون من الوصول إلى مناطق آمنة، وكان بعضهم جريحاً والبعض الآخر يحمل جثث قتلى، بحسب “رويترز”.

وفرَّ حتى الآن نحو 700 ألف عراقي من الموصل، بما يمثل ثلث سكان المدينة قبل الحرب، وقد لجأوا إلى أصدقاء وأقارب أو إلى مخيمات للنازحين، بسبب المعارك بين تنظيم “داعش” وقوات الجيش العراقي وميليشيا “الحشد”.

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