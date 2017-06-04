صالح كامل: تطبيق «الزكاة» على المستثمرين ستحدّ من الضرائب الوضعية

تواصل – الرياض :

طالب رئيس البنوك الإسلامية صالح كامل، أمس السبت، بضرورة تطبيق نظام الزكاة والدخل على مستثمري سوق الأسهم، منتقداً الممارسات التجارية الحديثة المبنية على التدليس والغش بعيداً عن الأخلاق الإسلامية في التجارة.

وقال “كامل” في ندوة البركة الإسلامية بالرياض: ‘‘إن الذين يدخلون سوق الأسهم والبورصات بمليون ويخرجون منها بـ20 مليوناً، وتركهم من دون تطبيق الزكاة عليهم، سيكون لذلك أثره السلبي على المجتمع”، بحسب صحيفة “الحياة”.

وأضاف: أنه أصبح أكبر هم التجار حالياً شراء البضائع والسلع بأقل الأسعار وبيعها على الناس بأعلى الأسعار، وهذا ما يسبب غلاء الأسعار في السوق، وإذا انهارت الأسعار ثانية تضرر الضعفاء وهم من ربحوا.

وأشار “كامل” إلى أن تلك الممارسات بعيدة كل البعد عن التعريف الإسلامي للاقتصاد، بأنه علم التنمية المستدامة، ولو طبقت على كل عملية بيع تحدث في المملكة الزكاة الشرعية وقدرها 2.5 في المئة، لما احتاجت الدولة إلى استحداث وتطبيق أي نوع من أنواع الضرائب الوضعية.