 «شرطة جدة» توقف المقيم الفلسطيني المتطاول على المجتمع | صحيفة تواصل الالكترونية

«شرطة جدة» توقف المقيم الفلسطيني المتطاول على المجتمع

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«شرطة جدة» توقف المقيم الفلسطيني المتطاول على المجتمع

تواصل – جدة:

أوقفت الأجهزة الأمنية في جدة أمس “السبت” مقيماً فلسطينياً تطاول بعبارات ومفردات مسيئة للمجتمع المحلي على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة غضب كبيرة.

وقالت مصادر ‘‘إن المقيم زعم في محاولة منه للتنصل من فعلته أن المقطع المنتشر في وسائل التواصل سجل قبل نحو عام في مدينة الرياض، بعدما تم منعه بواسطة الجهات المختصة من المشاركة في مهرجان الجنادرية وعوقب بالتوقيف ثلاثة أشهر قبل أن يتم الإفراج عنه‘‘.

يشار إلى أن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، كان قد وجه شرطة المنطقة بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهم.

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