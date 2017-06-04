 «السوق العقارية» تسجل خسائر فادحة العام الجاري بـ110.3 مليار ريال | صحيفة تواصل الالكترونية

«السوق العقارية» تسجل خسائر فادحة العام الجاري بـ110.3 مليار ريال

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«السوق العقارية» تسجل خسائر فادحة العام الجاري بـ110.3 مليار ريال

تواصل – الرياض:

سجلت السوق العقارية المحلية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو، خسائر فادحة في قيمة صفقاتها فاقت 110.3 مليار ريال، مقارنةً بإجمالي خسائرها خلال العام الماضي كاملاً.

وأنهت السوق أداءها خلال الشهر الماضي بانخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها بلغت نسبته 31.3%، لتستقر قيمة الصفقات عند 19.9 مليار ريال، مقارنة بقيمة صفقات لنفس الشهر من العام الماضي 35.8 مليار ريال خلال مايو 2015.

وشمل الانخفاض السنوي للصفقات كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 21.6% “استقر عند مستوى 14.3 مليار ريال”، وانخفض القطاع التجاري بنسبة 47.7% “استقر عند 5.6 مليار ريال”، بحسب “الاقتصادية”.

وأظهرت مقارنة إجمالي صفقات السوق العقارية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 مع نفس الفترة من العام الماضي، انخفاضها بنسبة 31.5%، لتستقر عند 92.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 135.0 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

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