مقتل 6 أشخاص في الاعتداءات التي وقعت وسط لندن

تواصل – الوكالات

أعلنت الشرطة البريطانية مقتل 6 أشخاص وعشرات الجرحى في الاعتداءات التي وقعت مساء أمس وسط العاصمة لندن.

وأضافت الشرطة بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية، أن ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في تنفيذ الهجوم قتلوا على يد قوات الأمن.

وتقول الشرطة إن ضباطاً مسلحين تحركوا، إثر تقارير حول قيام حافلة صغيرة بدهس المشاة على جسر لندن بوسط العاصمة.

وقالت شرطة العاصمة، إنه تم نشر ضباط مسلحين في سوق المنطقة المجاور بعد وردود أنباء عن وقوع عمليات طعن، وأضافت الشرطة قائلة أنها تحقق في حادث أيضاً بمنطقة فوكسهول.

وأعلنت خدمة الإسعاف في لندن أنه تم نقل 48 شخصاً على الأقل إلى المستشفى.

وقال شهود عيان إن “ضباط شرطة مسلحين توجهوا لمكان الحادث بعد أن صعدت الحافلة الصغيرة البيضاء على الرصيف لتدهس المارة”.