بعد 72 ساعة على فراقه.. وفاة والدة المبتعث «الحسن» المتوفى في أمريكا

تواصل ـ الأحساء:

تُوفيت مساء أمس السبت، والدة المبتعث المتوفى يوم الأربعاء الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية حسن أحمد جواد الحسن، وذلك حزناً على وفاة ابنها قبل نحو 72 ساعة، وتأثر أهالي بلدة التويثير في الأحساء بالألم والحزن لفقدانهما.

وقال أديب الحسن ابن عم المتوفى، إنه وبعد تناول والدة حسن طعام الإفطار شعرت بالتعب، ليتم نقلها إلى المستشفى على الفور، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى، وفقا لـ”الرياض”. وكان من المقرر استقبال جثمان حسن يوم غدٍ الاثنين عبر مطار الملك فهد بالدمام بعد اكتمال إنهاء إجراءات نقله.

يذكر أن الطالب الحسن توفي يوم الأربعاء الماضي جراء هبوط حاد في السكر لديه خلال ممارسة لعبة كرة القدم مع زملائه المبتعثين.