الرياض.. «دعوي النسيم» يُسيّر حملة لـ900 معتمر من كافة الجنسيات

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سيَّر المكتبُ التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم في مدينة الرياض، مساء اليوم 8 رمضان 1438 هـ، قافلة العمرة الرمضانية للمسلمين الجدد، وذلك لمختلف الجنسيات، كما انطلقت بالتزامن معها رحلة العمرة للشباب السعودي.

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة د. فهد التويجري إن هذه القافلة تضم 18 حافلة، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من هذه الحملات بلغ 900، من جنسيات متعددة، منها الفلبينية والسيرلانكية والأثيوبية، إلى جانب الشباب السعوديين.

وأكد أن القافلة ستشتمل على كل متطلبات المعتمر، من وسيلة النقل والأكل والشرب، مشدداً أن الرحلات تتضمن برنامجاً دعويا مناسباً.

وأشار التويجري إلى أن القافلة الثانية ستضم 10 حافلات، وستطلق خلال الأيام المقبلة، وستعتمد بشكل كلي على دعم المحسنين والمتبرعين، داعياً أهل الخير إلى البذل والمساهمة في دعم برامج المكتب المتنوعة.