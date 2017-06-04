 وزير يمني لـ«الأمم المتحدة»: فُكّوا حصار الانقلابيين عن مطاري «الحديدة» و«تعز» | صحيفة تواصل الالكترونية

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وزير يمني لـ«الأمم المتحدة»: فُكّوا حصار الانقلابيين عن مطاري «الحديدة» و«تعز»

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وزير يمني لـ«الأمم المتحدة»: فُكّوا حصار الانقلابيين عن مطاري «الحديدة» و«تعز»

تواصل ـ واس:
طالب وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، الأممَ المتحدة بالضغط على ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لرفع الحصار عن مطاري الحديدة وتعز.

وقال فتح، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية، إن “هدف فتح المطارات والموانئ هو وصول المساعدات الإنسانية سريعاً وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى أبناء هذه المحافظات كافة الذين يعانون من شبه انعدام للخدمات الأساسية”.

وشدد الوزير اليمني على أهمية فتح مطار تعز وجميع الطرق البرية المؤدية إلى المحافظة المحاصرة منذ عامين وتعاني من انعدام شبه كامل للغذاء والدواء، وانهيار لقطاع الصحة بشكل شبه تام.

ولفت إلى أن قيام المليشيات الانقلابية بالسيطرة على المطارات والموانئ تسبب في انهيار كامل بعدد من القطاعات في اليمن، كقطاع الغذاء والصحة والكهرباء وقطاع الخدمات، وتسبب أيضا في انتشار المجاعة ومرض الكوليرا في عدد من المحافظات، ما يستوجب على المجتمع الدولي الضغط الفوري والحازم على الميليشيات لفك الحصار عن المطارات والموانئ والطرق البرية، كي يتسنى للحكومة الشرعية والمنظمات الدولية الوصول السريع إلى المتضررين ومدهم بالاحتياجات الإنسانية العاجلة.

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