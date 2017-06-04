أب يلقي أطفاله الثلاثة في أحد شوارع مكة.. و«التنمية الاجتماعية» تتوعد بمحاسبته

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع واقعة إلقاء أب لأطفاله الثلاثة في الشارع قرب منزل أسرة بمكة المكرمة، بحجة أنه لا يستطيع رعايتهم، بعدما تعرضوا لاعتداءات جسدية ونفسية من قبل زوجته الثانية بعد وفاة والدتهم.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، “يجري متابعة حالة الأطفال صحيًّا بالتنسيق مع الجهات الطبية، وتوفير الرعاية لهم، وسيتم استدعاء المتسببين في إهمالهم”.

وكانت مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، استقبلت أصغر الأطفال الثلاثة (6 سنوات) مُعتَدًى عليه ومُعنَّفاً أسريّاً، وذكر الأطفال في التحقيق أنهم تعرضوا لاعتداءات نفسية وجسدية من قبل زوجة أبيهم، مؤكدين أنها لا تطعمهم، وتتعامل معهم بقسوة طوال المدة التي كانوا يقضونها معها.