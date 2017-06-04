 «البلديات»: تعميم تطبيق «حاذر» للحد من مخاطر السيول بكافة مناطق المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

«البلديات»: تعميم تطبيق «حاذر» للحد من مخاطر السيول بكافة مناطق المملكة

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«البلديات»: تعميم تطبيق «حاذر» للحد من مخاطر السيول بكافة مناطق المملكة

تواصل ـ الرياض:

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن عزمها تعميم تطبيق “حاذر” لضمان سلامة السكان أثناء هطول الأمطار، وذلك تمهيداً لتطبيقه على مستوى كافة المناطق خلال هذا العام.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة للاستفادة من تجارب الأمانات الناجحة، حيث يعد تطبيق “حاذر” أحد الحلول العاجلة للحد من مخاطر السيول وتجمعات مياه الأمطار، مؤكدة عزمها على تعميم التجربة على مستوى جميع الأمانات خلال هذا العام 2017 بإذن الله.

وأشارت إلى أن مركز المعلومات البلدية بالوزارة سيعمل بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية بأمانة منطقة الرياض لتعميم هذا التطبيق والتأكد من جاهزية جميع الأمانات قبل مواسم الأمطار وذلك خلال ورشه عمل تعريفية بتطبيق “حاذر” الذي تنفذه أمانة منطقة الرياض وذلك بمقر الوزارة بالمعذر، وبحضور ممثلين عن جميع الأمانات، وفقاً لـ”الرياض”.

الجدير بالذكر أن نظام “حاذر” هو أحد التطبيقات الإلكترونية التي تعمل على الهواتف الذكية ويختص بتقديم خدمات تحذيرية لسكان المدينة عن النقاط الحرجة وأماكن تجمع الأمطار والسيول وكذلك إتاحة الفرصة لمستخدمي الخدمة من إرسال بلاغات عن أماكن تجمع مياه الأمطار والسيول في طرق وشوارع المدينة.

ويُقدّم النظام معلومات للسكان عن المواقع الحرجة في المدينة المعنية أثناء مواسم هطول الأمطار، كما يتيح النظام للمستخدمين معرفة حالة الطقس والمسارات والتقاطعات الحرجة التي تتجمع فيها المياه أثناء هطول الأمطار لتجنبها، إضافة إلى إمكانية (تتبع/تصفح) المواقع الحرجة القريبة من المستخدم وإشعاره صوتيا أو اهتزازيا، كما يمكن للمستخدم الإبلاغ عن المواقع الحرجة باستخدام أجهزة الجوال التي تدعم تقنية تحديد المواقع (GPS) أو (3G و4G)، كما يسهم النظام في تمكين منسوبي الأمانات من رصد المواقع ودراستها وإيجاد حلول لمعالجتها.

 

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