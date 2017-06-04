بتوجيه أمير الشرقية.. فريق طبي يباشر حالة مريض السمنة «آل حسن»

تواصل – واس:

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، الشؤونَ الصحية بالمنطقة الشرقية بتوفير العلاج المناسب لمريض السمنة وداء الفيل سعد آل حسن الذي ظهرت حالته في أحد برامج التلفزيون السعودي.

وأعرب المريض سعد حمود آل حسن عن سعادته بتوجيه سمو أمير المنطقة بتوفير العلاج المناسب له، مقدمًا شكره وتقديره لسموه على توجيهه بعلاجه واهتمامه ومتابعته لحالته، مؤكداً أن اهتمام ولاة الأمر – حفظهم الله – بشؤون المواطنين في شتى المناطق أمرٌ لا يستغرب من قيادة هذه البلاد.

وكان فريق طبي متخصص من مدينة الملك سعود الطبية بالرياض قد قام بتوجيه من سمو أمير المنطقة الشرقية بزيارة المريض أمس في منزله بمدينة الدمام بعد التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، حيث أوضح استشاري جراحة الأوعية الدموية بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض أن الفريق الطبي حضر لمعاينة حالة المريض التي تبين أن علاجه سيكون بالعلاج الطبيعي المكثف، ومواصلة العمل مع صحة الشرقية بالتنسيق مع مدينة الأمير سلطان للتأهيل لاستكمال علاجه.

من جهته نوه المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح السلوك بتوجيه سمو أمير المنطقة الشرقية ومتابعة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لحالة المريض سعد آل حسن التي أسهمت في تشكيل فريق طبي من مدينة الملك سعود الطبية وزيارة المريض لمتابعة حالته بالتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية للبدء بالمرحلة العلاجية، مؤكداً حرص سموه الدائم على متابعة شؤون المرضى بالمنطقة وتوفير احتياجاتهم والوقوف على راحتهم ورعاية شؤونهم.