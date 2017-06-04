معارض سوري: حشود إيرانية غير مسبوقة في بلادنا.. و«تحالف الرياض» صمام الأمان

تواصل – وكالات:

قال المنسق العام لـ”الهيئة التفاوضية العليا” السورية المعارضة، رياض حجاب، أمس، إن هناك “حشوداً غير مسبوقة لإيران وميليشياتها في سوريا”، لافتاً إلى أن الرياض “تمثل بيضة القبان (مركز ثقل) في الميزان العسكري والأمني في الشرق الأوسط، حيث دأبت على معالجة الأزمات وإطفاء الحرائق التي تشعلها إيران في المنطقة”.

وأضاف حجاب: “لا شك أن إعلان تشكيل التحالف الإسلامي في الرياض يمثل الخطوة الأولى لإنقاذ المنطقة من تهديد الميليشيات الطائفية والجماعات المتطرفة العابرة للحدود وتوفير صمام أمان لبعض الجمهوريات التي تعاني من انهيار مؤسساتها العسكرية جراء الأحداث التي شهدتها في السنوات الماضية، وهذا التحالف سيكون له دور كبير في استعادة التوازن وجعل المناطق الآمنة حقيقة على الأرض”.

وأشار إلى أنه “على اطلاع بتوجهات واشنطن في إضعاف النفوذ الإيراني، وناقشنا ذلك مع المسؤولين عن الملف السوري في وزارة الدفاع (البنتاغون)، لكن تفاصيل الخطة الأمريكية لا تزال غير واضحة”.

وزاد: “هناك تكديس غير مسبوق للأسلحة التي أصبحت تتدفق في الآونة الأخيرة على مختلف أطراف الصراع، وهنالك حشود غير مسبوقة لإيران وميليشياتها”.