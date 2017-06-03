مكة المكرمة.. 20 فرقة أسلحة ومتفجرات تنتشر في الحرم المكي لتأمين المعتمرين

تواصل ـ مكة المكرمة:

مع دخول موسم العمرة الرمضاني وقت الذروة، نشرت السلطات 20 فرقة أمنية مسلحة، وأخرى للكشف والتعامل مع المتفجرات، في الحرم المكي الشريف وساحاته ومدخل السيارات لمجمع وقف الملك عبدالعزيز – رحمه الله – على مدار الساعة، وذلك لتأمين موسم العمرة، على أكمل وجه.

وأكد مساعد قائد قوات أمن العمرة للأسلحة والمتفجرات، اللواء خالد المحارب، أن إدارته تعد إحدى منظومات قيادة قوات أمن العمرة، والتي تقوم بأدوار هامة خلال موسم العمرة لهذا العام، وتتوسع هذه الأدوار تبعا للخطة الأمنية الخاصة بموسم العمرة من خلال التغطية وانتشار فرقها المختصة العشرين والتي تتنوع في أدائها الفني، ابتداءً بتفتيش المركبات بواسطة العناصر البشرية المدربة باحترافية من الضباط والأفراد، مستعينة بالوسائل الأمنية الحية (K9) وبتجهيزات فنية مميزة تستخدم في التفتيش لأول مرة هذا العام – وفقاً لـ”الوطن”-.

وأضاف: “تقوم هذه الفرق الفنية بتفتيش الأمتعة المصاحبة لمرتادي الفنادق بالمنطقة المركزية لسلامة زوار بيت الله الحرام، كما تتولى الفرق الفنية الانتقال السريع والتعامل الفني المحترف مع أي بلاغ عن أجسام مشبوهة عن طريق فحصها بتقنية عالية المستوى، كما تقوم تلك الفرق بتدريب رجال الحراسات الأمنية المدنية الخاصة العاملين بالمنطقة المركزية وتثقيفهم في أعمال التفتيش في الأسواق والفنادق في المنطقة المركزية”.

وأردف: “هذه الجهود مسخرة على مدار الساعة وبيقظة وحرص تام لأداء الدور المنشود لتوفير الأمن لمرتادي بيت الله الحرام”. ولفت المحارب، إلى أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات مدير الأمن العام الفريق عثمان ناصر المحرج، وبمتابعة مستمرة من قائد قوات أمن العمرة الفريق خالد الحربي لتوفير الأمن، ولراحة ضيوف الرحمن وزوار المسجد الحرام.

وقال: “لا تهاون مع أي بلاغ يَردُنَا من أية جهة، وستتعامل الفرق الفنية معه بجدية في وقته لتأمين المواقع التي يرتادها الزوار والمعتمرون وحفظ سلامتهم”.