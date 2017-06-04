الإمارات.. موظفة خليجية تختلس 11 مليون درهم وتنفقها على شاب وعدها بالزواج

تواصل – وكالات:

قبضت شرطة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، على موظفة خليجية، اختلست نحو 11 مليون درهم من جهة عملها، وأنفقتها على شاب خليجي، يصغرها بـ7سنوات، بعد أن غرر بها وأوهمها بنيته في الزواج منها.

وقال العقيد طارق الغول، نائب مدير المباحث الجنائية بشرطة أبو ظبي، إن المرأة عمرها 33 سنة، أغدقت ملايين الدراهم التي اختلستها على الشاب وشقيقه على الرغم من أنه متزوج، في صورة مبالغ نقدية، وسداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، منها ساعات ثمينة.

وأوضح بحسب وسائل إعلام إماراتية، أنه تم القبض على المرأة عقب بلاغ من جهة عملها، باستغلالها وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين “النخبة”، حيث حصلت على صلاحية إحدى زميلاتها، وقامت بتمرير معاملة واستولت بالاحتيال على ما يقارب 11 مليون درهم، أنفقتها على زوج المستقبل الافتراضي.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي تمكنت من استرداد مبالغ مالية مغلّفة على شكل هدايا كانت في طريقها إلى الشاب للإنفاق في بذخ غير معقول، إضافة إلى تحريز مواد عينية كالمركبات التي تم شراؤها بالأموال المختلسة، بعد اعتراف المرأة بالجريمة، مبررة بأنها لم ترغب في الظهور كمقصّرة مالياً مع من وعدها بالزواج.