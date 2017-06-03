«حزم أم الساهك الخيرية» تنظم رحلة عمرة لـ٥٠ من المستفيدين

تواصل – فريق التحرير:

نظمت جمعية حزم أم الساهك الخيرية الخميس الماضي، رحلة عمرة إلى بيت الله الحرام لعدد ٥٠ معتمراً من مستفيدي الجمعية، ‎رغبة في نيل أجر ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم (عمرةٌ في رمضان تعدل حجة).

وجاءت هذه الفعالية استجابة لرغبة فئات ليست بقليلة من المجتمع المتلهفين لأداء العمرة ولو مرة واحدة في حياتهم، فيبذلون الغالي والنفيس لتوفير مطالب السفر، وتحضير لوازم الرحلة المقدسة وتكاليفها، خاصة أن العمرة التي تؤدى في هذه الأشهر عظيمةُ القدر والمكانة.

ويأتي برنامج العمرة كأحد البرامج التي تقدمها الجمعية للمجتمع تحقيقاً لأمنياتهم وتطلعاتهم، من تبرعات المحسنين ومن وسع الله عليهم بالمال؛ إعانةً لهم على أداء هذه الشعيرة المقدسة لينطلقوا بعدها نحو المشعر الحرام، بلهفة المؤمنين الصادقين، وفرحة العابدين الموقنين، وكلهم أمل في الفوز برحمة الله ونيل مرضاته سبحانه وتعالى.