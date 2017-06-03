 16 إصابة في «خلاف عائلي» بـ«نخال الباحة» | صحيفة تواصل الالكترونية

16 إصابة في «خلاف عائلي» بـ«نخال الباحة»

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16 إصابة في «خلاف عائلي» بـ«نخال الباحة»

تواصل – محمد المقصّي:

أُصيب 16 شخصًا بإصابات متفرقة وصفت بعضها بالخطيرة، إثر مضاربة جماعية بين أقارب، قبل مغرب يوم أمس الجمعة السابع من شهر رمضان المبارك، وذلك بمركز نخال التابع لمحافظة القرى بمنطقة الباحة.

وباشرت فرق الهلال الأحمر الموقع، وتم نقل حالتين للمستشفى لتلقي العلاج إحداهما خطيرة، وإسعاف بقية المصابين الآخرين في نفس الموقع.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد سعد بن طراد، أن سبب المضاربة خلاف عائلي، وإن الفرق الأمنية باشرت التحقيق في الحادث، وسيتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

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