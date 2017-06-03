 5 نصائح لتفادي الشعور بالانتفاخ بعد الإفطار | صحيفة تواصل الالكترونية

5 نصائح لتفادي الشعور بالانتفاخ بعد الإفطار

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5 نصائح لتفادي الشعور بالانتفاخ بعد الإفطار

 

تواصل ـ وكالات:

تسبّب الوجبات الغذائية الغنية بالدهون والسعرات الحرارية التي يتناولها البعض على الإفطار بعد ساعات طويلة من الصيام، الإصابة بعسر الهضم والانتفاخ وتكوّن غازات البطن.

ويقول اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى ميدكير، في دبي، الطبيب محمد خير العجّة، إن أهم النصائح لتخفيف الشعور بالتخمة والنفخة بعد الصيام تتمثل فيما يلي:

– تجنب تناول الفواكه وخاصة اللينة مثل المشمش والفراولة والبطيخ بعد الطعام وخاصة بعد السحور.

– تجنب الإكثار من السوائل مع الطعام والتوابل لأنها تزيد من مشكلة الانتفاخ والتخمة.

– تجنب تناول وجبة إفطار متنوعة بالأطباق الدسمة مترافقة مع كمية من السوائل، حيث تؤخر من عمليّة إفراغ الطعام من المعدة وبالتالي تزيد من فرصة حدوث النفخة والتخمة.

– يجب أن تخلو وجبة السحور من الدسم وتحتوي على البروتينات مثل البقول والبيض.

– يُنصح بتناول القليل من الطعام على الإفطار، ويفضل الإفطار على التمر، ثم استئناف الطعام بعد صلاة التراويح، لتهدئة المعدة وتهيئتها لتناول الطعام.

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