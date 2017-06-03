تعليقاً على صورة «الشيك» المنسوب له.. «العريفي»: كذب وافتراء

تواصل ـ فريق التحرير:

قال الداعية الإسلامي الدكتور محمد العريفي، اليوم السبت، إن ما يتم تداوله عن “صورة” شيك مصرفي، زُعم أنه صُرِفَ له بأنه كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة.

وأضاف العريفي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” في رده على الشائعة المتداولة حول صورة الشيك: “نشر أحدهم بتويتر صورة شيك زعم أنه صُرف لي، ونقلت الخبر عنه صحفٌ إلكترونية وقناة، فأقول جواباً لمن سأل: الصورة مكذوبة والموضوع كذب وافتراء”.

وكانت مواقع التواصل قد تداولت صورة لشيك مصرفي بقيمة 7 ملايين ريال صادر عن أحد المصارف الخليجية يحمل اسمه، وتم توقيعه في 12 يونيو 2016، وهو ما نفاه الشيخ العريفي نفياً قاطعاً، ومؤكداً أنه كذب وافتراء.