 الهند تخرق وقف إطلاق النار في كشمير.. والجيش الباكستاني يرد بقتل 5 جنود | صحيفة تواصل الالكترونية

الهند تخرق وقف إطلاق النار في كشمير.. والجيش الباكستاني يرد بقتل 5 جنود

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الهند تخرق وقف إطلاق النار في كشمير.. والجيش الباكستاني يرد بقتل 5 جنود

تواصل – واس:

قال الجيش الباكستاني إن قواته ردت بقوة على هجوم شنته القوات الهندية اليوم على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، وقتلت خمسة جنود هنود.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار بإطلاق النار على قطاع “تته باني” الواقع في الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأضاف أن القوات الباكستانية ردت بقوة على العدوان الهندي ودمرت النقطة العسكرية التي أطلقت منها القوات الهندية النار وقتلت خمسة جنود من عناصر الجيش الهندي.

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