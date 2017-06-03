بالأرقام.. تعرَّف على جهود إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام خلال رمضان (صور)

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تُجند إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل طاقاتها لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه من زوار وعمّار خلال شهر رمضان المبارك، ليتحقق لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، بحرص ومتابعة مستمرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ونائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم.

وأوضح مدير إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام المهندس محمد بن سليمان الوقداني أن الإدارة بكامل منسوبيها استقبلت ضيوف الرحمن بأتم استعداد في شهر رمضان المبارك، حيث أن هناك عدداً من المهام الموكلة للإدارة تتمثل في الإشراف والمتابعة لخطة مشروع النظافة وخدمات المسجد الحَرَام، والإشراف على لجنة السُفْر داخل المسجد الحرام، وأيضا تنظيم الاعتكاف، والإشراف على أعمال النظافة والصيانة للمرافق الخارجية والتابعة للمسجد الحرام مثل مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ومكتبة الحرم المكي الشريف وغيرها من المرافق.

وأوضح أن عدد الموظفين الرسميين يصل إلى (133) موظفاً رسمياً وعدد (220) موظفاً مؤقتاً، ويبلغ عدد العمالة (2200) عاملاً وعاملة يعملون على مدار (24) ساعة لخدمة المسجد الحرام والعناية به، وتم تأمين ما يقارب 25 ألف سجادة، و1500 حاوية نفايات كبيرة، و1100 حاوية نفايات صغيرة.

​وختم الوقداني تصريحه قائلاً: إن المملكة العربية السعودية التي من الله عليها بأن جعل فيها قبلة المسلمين، تبذل كل هذه الجهود الجبارة في خدمة بيت الله الحَرَام والمسجد النبوي، حيث تحظى تلك المقدسات باهتمام بالغ وعناية فائقة لدى القيادة الرشيدة -حفضها الله- من خلال عدد من المشروعات الضخمة التي سخرتها لتسهل لهم أداء نُسكهم بكل راحة ويسر.​