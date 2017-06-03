أمير مكة يوجه بإخلاء المسعى بكامل أدواره للمعتمرين

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وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بإخلاء المسعى بكامل أدواره للمعتمرين، طيلة شهر رمضان المبارك، وذلك حرصاً من سموه على خدمة ضيوف الرحمن كي يؤدوا شعائرهم بيسر وسهولة.

وقد أشاد كلاً من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ونائبه لشؤون المسجد الحرام والشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم، بحرص واهتمام ومتابعة صاحب السمو الامير خالد الفيصل الحثيثة، وتوجيهاته المباشرة بكل ما فيه من تقديم أرقى الخدمات بالمسجد الحرام وتوفير كافة السبل المريحة لقاصديه الكرام.

وشرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تنفيذ توجيه سموه الكريم، وذلك بالبدء في إخلاء المسعى وتهيئته للساعين، وأهابت بالمصلين التوجه إلى الأماكن المخصصة في المسجد الحرام وساحاته، مؤكدة أن أدوار المسعى الخمس مهيئة لأداء شعيرة السعي، وقد وفرت الرئاسة لها أحدث أنظمة التكييف والتهوية ووزعت برادات مياه زمزم، كما خصصت مسارات لذوي الحاجات الخاصة وكبار السن، بعيداً عن الزحام.

وتوجه الشيخ السديس والخزيم بالدعاء لسموه الأمير خالد بالتوفيق والسداد وأن يجزيه خير الجزاء على حرصه واهتمامه البالغ بما يحقق مصلحة المعتمرين والزائرين بالمسجد الحرام، سائلين الله أن يديم على هذه البلاد المباركة عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها ورخاءها، إنه جواد كريم.