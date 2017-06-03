مصادر: «أجهزة تتبع» لمراقبة مركبات وزارة البيئة لضمان عدم استخدامها بعد الدوام

تواصل – الرياض:

أفادت مصادر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وجَّهت بوضع وتركيب أجهزة تتبع؛ لمراقبة مركباتها الخدمية وضمان توقفها بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي.

وأضافت المصادر وفقا لصحيفة “مكة”، أن وزير البيئة والمياه والزراعة وجَّه الجهات المعنية، في وقت سابق، بحسم بدل النقل على منسوبي الوزارة من مستخدمي المركبات الحكومية خارج وقت الدوام الرسمي، ما عدا رئيس الحركة بالجهة.

واشتملت التوجيهات أنه سيتم تركيب أجهزة تتبع على المركبات الخدمية لمتابعة توقفها بعد انتهاء الدوام الرسمي، كما سيتم تسجيل المخالفات المرورية على مدير الجهة من تاريخ التوجيه السابق الصادر في 6/6/1438 إن وجدت.