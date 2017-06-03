 «وايمو» الأمريكية تطور شاحنات «ذاتية القيادة» | صحيفة تواصل الالكترونية

«وايمو» الأمريكية تطور شاحنات «ذاتية القيادة»

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«وايمو» الأمريكية تطور شاحنات «ذاتية القيادة»

تواصل ـ وكالات:

أعلنت شركة “وايمو” أحد فروع مجموعة “الفابت” المكلفة بتطوير سيارات ذاتية القيادة، أنها بصدد اختبار شاحنات من هذا النوع أيضاً، وجرت تجارب على حلبة خاصة وقد يوسع نطاقها بحلول نهاية العام الجاري على طرقات أريزونا (جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية).

وقال ناطق باسم شركة وايمون إننا نوسع خبرتنا في مجال تطوير البرمجيات وتجهيزات القيادة الذاتية الممتدة منذ ثماني سنوات لتشمل الشاحنات، وستنافس “وايمو” بذلك “أوبر” التي اشترت شركة “أوتو” العاملة أساساً في هذا المجال، فضلاً عن “تيسلا” التي أعلنت في أبريل، إطلاق شاحنة كهربائية قريباً وتعمل أيضاً على برمجيات للقيادة الذاتية.

يذكر أن “وايمو” و”اوبر” تخوضان كذلك معركة قضائية مرتبطة بشراء الثانية لشركة “أوتو”، وكان أنطوني ليفاندوفكسي المهندس السابق في “وايمو” انتقل إلى شركة “أوتو” قبل أن تشتريها “أوبر”، حيث تتهم “وايمو” شركة “أوبر” بسرقة تكنولوجيات متطورة.

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