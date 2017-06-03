أغيثوا الشعب السوري.. حملة خادم الحرمين تُعيد التذكير بحسابات التبرعات 

تواصل – فريق التحرير:

تواصل حملة خادم الحرمين لإغاثة الشعب السوري، جهودها لجمع التبرعات، من خلال الحسابات البنكية، أو رسائل الهواتف المحمولة.

ونشر مركز الملك سلمان على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة حث خلالها على التبرع قائلا: “بدعمكم نصل إليهم”، ونشر أرقام الحسابات المصرفية التي تتلقى التبرعات.

ويتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنساني، التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم المواد الإغاثية من أغذية، وأدوية، وإيواء، واستقبال للجرحى وعلاجهم، وإنشاء المخيم لهم، مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل.

و أوضح المركز أنه سيتم جمع التبرعات عبر الحسابات التالية:

1- SA5655000000099088000757 مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على البنك السعودي الفرنسي.

2- SA9510000022185556000107 مركز الملك سلمان للإغاثة على البنك الأهلي التجاري.

3-SA8580000362608015888888 مركز الملك سلمان للإغاثة على بنك الراجحي.

وللاستفسار يمكن الاتصال على الرقم الموحد (920008554).