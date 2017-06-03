«التعليم»: الجامعات الحكومية تستوعب 93% من خريجي الثانوية العام الجاري

تواصل – الرياض:

توقعت وزارة التعليم استيعاب 93% من خريجي وخريجات الثانوية العامة في الجامعات الحكومية، حيث من المنتظر تخرج 360,007 طالبا وطالبة من الثانوية للعام الحالي، منهم 183,114 طالباً، و176,963 طالبة.

وقالت الوزارة: “من المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلاب والطالبات المقبولين في مرحلة البكالوريوس للعام الدراسي المقبل 197 ألف طالب وطالبة، وفي الدبلوم المتوسط من المتوقع أن يصل الإجمالي إلى 21,885 طالباً وطالبة، ويعني ذلك أن الجامعات الحكومية ستبلغ طاقتها الاستيعابية من خريجي الثانوية للعام المقبل 219,280 طالب وطالبة بنسبة 93 % من إجمالي عدد الطلاب والطالبات”، بحسب “الحياة”.

وأضافت “التعليم”: “نسبة توزيع خريجي الثانوية السعوديين للعام الحالي بحسب المقاعد المتوافرة في مؤسسات التعليم بعد الثانوي تبلغ 55% لمرحلة البكالوريوس، و19% للكليات التقنية، و11% للكليات التقنية العالمية، و6% لكليات المجتمع، و2% لمعاهد الشركات الاستراتيجية، بينما يتوجه البقية ونسبتهم 7% إلى جهات أخرى تشمل التعليم الأهلي وكليات الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومعهد الإدارة العامة وبرنامج الابتعاث أو إلى سوق العمل مباشرة”.