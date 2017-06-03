شرطة الرياض تكثّف البحث عن «راكان المطيري» ووالدته تعيش ظروفاً حرجة

تواصل ـ فريق التحرير:

لا تزال الأجهزة الأمنية تكثّف عمليات البحث عن الشاب المفقود في ظروف غامضة راكان المطيري (17 عاماً) الذي غادر منزل والده بحي العزيزية بالرياض، قبل أكثر من عشرة أيام، فيما تناشد والدته الجميع بإبلاغ الشرطة حال العثور عليه.

وقالت والدة الشاب المفقود، إنه فُقد بعد خروجه من منزل والده، بعد زيارته الأخيرة له، وأوضحت أنها كانت في البنك عندما اتصل بها نجلها وأخبرها أن والده (طليقها) يريده، موضحة أنها لم تمنعه من الذهاب إليه.

وأضافت: “عندما تأخر ذهبت إلى منزل طليقي لأسأل عن ابني، إلا أن أهل المنزل أكدوا لي أنه خرج من منزلهم”، موضحة أنها أبلغت الشرطة عن واقعة الاختفاء ولم يتم العثور عليه.

وتعيش والدة “راكان” على أمل عودته، وتتلقى كل وقت اتصالات عن وجود أشخاص مشابهين لملامح فلذة كبدها، لكن الأمل يعود سرابًا، وبصوت مخنوق بالعبرات تناشد من يشاهده أو يتعرف إليه إبلاغ الشرطة.