تعليقاً على مقطع رضيعة تمشي بعد ولادتها.. أطباء: الأمر طبيعي وليس معجزة

تواصل – وكالات:

قلَّل علماء وأطباء من الضجة الكبيرة التي صاحبت فيديو الرضيعة التي مشت على قدميها بعد لحظات من ولادتها في البرازيل، والذي حظي بعشرات الملايين من المشاهدات خلال أيام قليلة فقط.

وفسّر الأطباء الأمر الذي بدا غريباً للكثيرين ممن شاهدوا المقطع بأن ما حدث ليس إلا رد فعل فطري حين تلامس قدما أي طفل الأرض حتى ولو كان حديث الولادة، حيث إنه يقوم لا شعورياً بالرفس والدفع بقدميه.

وقال الطبيب “ميغين هير” لمجلة “تايم”، إن ما حصل طبيعي جداً، مبيناً “أنناً كبشر نولد بعدد من (الريفلاكس) أو ردود الأفعال البدائية والغرائزية، كشد اليد أو قبضها أو الرفس بالقدم”.

وكان مقطع الرضيعة التي وصفت بـ”المعجزة” قد حظي بتداول لافت أخيراً، بعدما ظهرت وهي تمشي على قدميها لعدة خطوات بعد لحظات من ولادتها، الأمر الذي أثار دهشة الأطباء والممرضات بالمستشفى.

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