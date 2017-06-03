«هلال مكة» يباشر 352 بلاغاً شملت الحرم المكي والمنطقة المركزية

توصل – فريق التحرير:

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، في أول جمعة من شهر رمضان المبارك، ٣٥٢ بلاغا، شملت الحرم المكي الشريف، والمنطقة المركزية، والعاصمة المقدسة والطرقات المؤدية إليها.

وتفانى رجال الإسعاف في تقديم الخدمات الإسعافية لزوار مكة المكرمة ولقاصدي بيت الله العتيق. وبحسب المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان، فقد جاءت الحالات التي تعاملت معها الفرق الإسعافية بمكة، على النحو التالي:

١٦٤ حالة لمريض عادي

٤٢ حالة إغماء

٢٥ حالة تصادم

٢٠ حالة سقوط

١٨ حالة أزمة تنفسية

١٢ حالة نزيف

١١ حالة مشاجرة

١٠ حالات غيبوبة

٨ حالات دهس

٤ حالة حريق

٤ حوادث انقلاب سيارة

٣ حالات ولادة

٣ حالات تشنج

1 حالة ضربة شمس

١ حالة إجهاد حراري

١ حالة أزمة قلبية

٢٣ حالات أخرى