إصابة 37 شخصاً في انفجار بمدينة شيراز الإيرانية

شتواصل – وكالات:

وقع انفجار كبير في مدينة شيراز جنوب إيران، أسفر عن إصابة 37 شخصاً، وبدأت الجهات المعنية التحقيق لمعرفة سبب الانفجار الذي وقع الساعة 12:45 صباحاً بالتوقيت المحلي “21:15 بتوقيت جرينتش”.

وأوضح مدير إدارة الإطفاء في شيراز محمد فاروق زادة للتلفزيون الرسمي، أن السبب ربما كان تسرب غاز أو انفجار مواد قابلة للاشتعال مخزنة في المتجر.

ونقلت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء عن رئيس مركز الطوارئ في إقليم فارس قوله “ليست هناك حالات حرجة بين المصابين”. وقالت الوكالة إن الانفجار كان مدوياً، مضيفة أن جدران المتجر انهارت.

وأظهرت تسجيلات فيديو بثت على وسائل التواصل الاجتماعي حريقاً وصل إلى الطبقة الثانية من المبنى الذي يعد أيضاً مبنى سكنياً، وتهشمت نوافذ متاجر ومبانٍ في الشارع.