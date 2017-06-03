وادي الدواسر.. أصغر متطوع لإفطار الصائمين يجذب الأنظار (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أصبح الطفل يوسف بن عبدالعزيز آل مسعود، أصغر متطوع في محافظة وادي الدواسر، بعد أن سجل انضمامه إلى كوكبة متطوعي المحافظة، خلال رمضان الحالي.

وانضم الطفل، الذي لم يتجاوز الثامنة من عمره، إلى لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء، وهي توزع وجبات إفطار صائم يومياً بمدخل المحافظة الشرقي بالتعاون مع جمعية البر بالنويعمة، حيث لفت الأنظار وهو يتنقل بين المركبات حاملاً وجبات الإفطار يقدمها للمسافرين والعابرين، مصحوبة بابتسامة طفولية بريئة.

رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء، سعد الصافي، أكد لـ”تواصل” أن الطفل يوسف تقدم لهم برفقة ولي أمره، راغباً بالمساهمة في توزيع وجبات الإفطار.

وتابع: “تحفظنا في بادئ الأمر لصغر سنه وخوفاً عليه من المركبات والإرهاق ولكن أمام إصراره ورغبة والده امتثلنا لرغبته، فكان خير سفير للعمل التطوعي منذ بداية الشهر”.

وأوضح ولي أمره أنه كان حريصاً على جعله يمارس العمل التطوعي، إيماناً منه بأهميته في تكوين شخصيته، وحب الخير الآخرين، وإنكار الذات، وينمي فيه الكثير من المبادئ والقيم، كما يجعله أكثر حيوية ونشاطاً وإقبالا على الحياة.

وأوضح مبارك آل مهنا، أحد المهتمين بالعمل التطوعي، أن هذا الأمر سلوك إنساني من المهم أن يعمل الآباء والأمهات على غرسه في أبنائهم، إذ يشبع رغباتهم ويشغل فراغهم ويشعرهم بالسعادة والراحة النفسية، ويكسبهم الكثير من الخبرات، وينمي لديهم القدرات الذهنية، ويزيد من ثقتهم بأنفسهم.