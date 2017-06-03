«مواطن» ذهب لتعزية أشقاء صديقه فتوفي بينهم بمحافظة أبو عريش

تواصل – نايف عريشي:

شهدت محافظة أبو عريش بمنطقة جازان وفاة مواطن أثناء قيامه بتقديم واجب العزاء في صديق له توفي قبل يومين، حيث توفي وسط المعزين.

وذكر موسى مسودي أحد زملاء المتوفى لـ”تواصل” أن زميله الذي يعمل معه بمستشفى أبو عريش العام حضر مراسم دفن صديقه بالمقبرة، وفي اليوم الثاني حضر العزاء وتوفي بين المعزين وأقارب المتوفى وهو يقدم واجب العزاء.

وعبر مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عايض الشهراني عن بالغ حزنه وجميع منسوبي الصحة في وفاة زميلهم فهد السيد، مقدماً التعازي لأسرته وكافة محبيه، داعياً الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.