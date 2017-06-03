استعادة حساب وزير خارجية البحرين على «تويتر» بعد اختراقه.. و«المنامة» تتوعد

تواصل – فريق التحرير:

اتهمت مملكة البحرين، صباح اليوم السبت، “إرهابيين” باختراق حساب وزير خارجيتها الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، دون أن تحدد هوية هؤلاء المخترقين، ونشرت تغريدات لا صحة لها.

وأعلنت وزارة خارجية البحرين، أن الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، تمكن من استعادة حسابه الرسمي “تويتر” بعد ساعات من اختراقه.

وكتب الوزير بعد استعادة حسابه تدوينة قال فيها: “الحمد لله تم استرجاع الحساب.. شكرا لجهودكم أصدقائي الأعزاء في إبلاغ تويتر.. جزاكم الله خيرا”.

وأوضحت الخارجية أن الفئة التي قامت بالاختراق تخشى الحقيقة التي يتكلم بها وزير الخارجية عن تخريبهم وفضح إرهابهم المرفوض في كل محفل وبكل مناسبة. وأكدت الوزارة أنها تتابع مع الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة من قام بهذا العمل الدنيء.