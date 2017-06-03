 «شماغ القبائل».. ترسيخ للعصبية القبلية ومطالب بمحاسبة المروجين له | صحيفة تواصل الالكترونية

«شماغ القبائل».. ترسيخ للعصبية القبلية ومطالب بمحاسبة المروجين له

0
«شماغ القبائل».. ترسيخ للعصبية القبلية ومطالب بمحاسبة المروجين له

تواصل – الرياض:

ظهر في الأسواق السعودية ما يعرف بـ”شماغ القبائل” والذي يحمل أسماء بعض القبائل، الأمر الذي رفضه الكثيرون، تفاديا لترسيخ العصبية القبلية بين أبناء الوطن، مطالبين بمحاسبة المروجين له.

وانتقد الأخصائي الاجتماعي الدكتور سليمان الزايدي، ظهور ما يعرف بـ”شماغ القبائل” الذي يحمل أسماء بعض القبائل، ويتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفاً اقتناء البعض ولبسهم لهذه الأشمغة بالأمر المؤسف.

وقال إن المروجين لهذه الأشمغة يسعون للكسب المادي من خلال الترسيخ للعصبية القبلية، باستغلال تعصب البعض لقبائلهم، لافتاً إلى أن غالبية من يقتني هذه الأشمغة هم من الطبقة الأقل وعياً والأكثر سطحية، وفقا لـ”الوطن”.

وشدد الزايدي على ضرورة التحرك لإيقاف تداول هذه الأشمغة ومحاسبة المروجين لها، مشيراً إلى أن لبسها لا يمت للموضة بأي صلة، ويعتبر تجاوزاً لحدود الحرية الشخصية للأفراد، باعتبار أن هذه الأشمغة قد تقود لوقوع خلافات ومشكلات بين أفراد المجتمع.

شاهد ايضا

توقعات «الأرصاد»: غبار على 6 مناطق

توقعات «الأرصاد»: غبار على 6 مناطق

«الجيش اليمني» يطهر القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات شرق تعز

«الجيش اليمني» يطهر القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات شرق تعز

«خادم الحرمين» يتلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي الجديد لتطوير العلاقات بين البلدين

«خادم الحرمين» يتلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي الجديد لتطوير العلاقات بين البلدين

بعدسة «تواصل».. جموع غفيرة تؤدي صلاة العشاء والتراويح في جامع الملك خالد بالرياض

بعدسة «تواصل».. جموع غفيرة تؤدي صلاة العشاء والتراويح في جامع الملك خالد بالرياض

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>