زلزلان قويان يضربان جزرًا بركانية بين أمريكا وروسيا

تواصل ـ وكالات:

ضرب زلزالان قويان جزر الوتيان البركانية وبابوا غينيا الجديدة، وبلغت قوة الزلزال الذي ضرب منطقة بالقرب من جزر الوتيان البركانية بين ولاية الاسكا الأميركية وروسيا، (8ر6) درجات بمقياس ريختر.

وقال علماء الجيولوجيا الأمريكيين أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات عند الساعة 22:24 بتوقيت جرينتش على بعد 199،1 كيلومتراً عن الساحل الشمالي الغربي لجزيرة اتو التي تشكل جزءاً من الاسكا، وعلى بعد 688 كيلومتراً عن شيفيلوش في أقصى شرق روسيا.

وبلغت قوة الزلزال الذي ضرب بابوا غينيا الجديدة، 2ر6 درجات على مقياس ريختر دون أن يصدر تحذير من وقوع أمواج مد عاتية “تسونامي”.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تسجيل الزلزال على عمق 190.3 كيلومتر ومركزه على بعد 109 كيلومترات غربي إقليم مادانج.