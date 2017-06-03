«الأمن الدبلوماسي» يشارك في تنظيم الحشود بالحرم المكي

تواصل – فريق التحرير:

أَوْضَحَ قائد مُهِمَّة التوسعة الشمالية للحرم، وقائد القوات الخَاصَّة للأمن الدبلوماسي اللواء فهد بن سعود المعمر، بأن القوات للعام الثالث على التوالي، مَا زَالت تتولى تنظيم وإدارة الحشود بالتوسعة في الحرم، كما تقوم أيضاً بتقديم الدعم والمساندة في الساحة الشمالية والغربية من التوسعة.

وأَضَافَ اللواء المعمر، أن 300 ألف مصلٍّ يستفيدون من التوسعة الشمالية للحرم والمكونة من ستة أدوار، وذلك خلال شهر رمضان الحالي، وَقَالَ: “تتركز المهام على تنظيم الحشود وتسهيل أداء مناسك العمرة لضيوف بيت الله الحرام، من خلال تولي القوات الخَاصَّة للأمن الدبلوماسي تأمين كامل محيط التوسعة الشمالية للحرم”.

الجَدِير بِالذِّكْرِ، أن القوات الخَاصَّة للأمن الدبلوماسي، هي أحد أفرع الأمن العام، وتتولى حماية البعثات والممثليات للدول الشقيقة والصديقة بالمملكة ووزارة الخارجية، بالإِضَافَةِ إلى حماية سفارات وممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج.