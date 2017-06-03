خادم الحرمين يستقبل محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حَفِظَهُ اللَّهُ – في جدة اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أَبُوظَبْي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإِمَارَات العَرَبِيّة المتحدة.

ونقل سمو ولي عهد أَبُوظَبْي تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإِمَارَات العَرَبِيّة المتحدة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما حمله – حَفِظَهُ اللَّهُ – تهانيه لسمو رئيس الدولة بحلول هذا الشهر الفضيل.

كما تبادل الجميع التهاني والتبريكات بحلول الشهر المبارك، سائلين الله تعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وسائر الأَعْمَال.

وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدَوْلِيّة ذات الاهتمام المشترك.

وقد تناول الجميع وجبة الإفطار على مائدة خادم الحرمين الشريفين، حَفِظَهُ اللَّهُ.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوَطَنِي للقطاع الغربي، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المَعَالِي الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين.

كما حَضَرَ الاستقبال الوفد المرافق لسمو ولي عهد أَبُوظَبْي وهم: سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوَطَنِي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدَوْلِيّ، وأصحاب المَعَالِي الوزراء وكبار المسؤولين.