انطلاق برنامج هدى وبيِّنات للشيخ «المنجد» للموسم التاسع على التوالي

تواصل – فريق التحرير:

انْطَلَقَ مُنْذُ أَيَّام برنامج (هُدى وبيِّنات) في نسخته الجديدة، وللموسم التاسع على التوالي، وواصل تقديم فقراته المنوعة والتفاعلية التي يصحبكم فيها الشيخ محمد صالح المنجد @almonajjid، المشرف العام على مجموعة زاد.

يتزين البرنامج هذا الموسم بفقرة جديدة من نوعها على مستوى القنوات الفضائية في رمضان 1438 هـ، وهي “الأمثال القُرْآنِية”؛ إِذْ تعرض الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مع شرحٍ وافٍ للشيخ المنجد؛ للوقوف على ما فيها من قِيَمٍ ومعانٍ إِيمَانية تربي النفس وتزكيها في شهر القرآن، شهر التلاوة والتدبر والمُدارسة، مع تقديمها بلغة الإشارة وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، حتى يستفيد منها الملايين من المشاهدين الصم والبكم، ومن الناطقين بغير اللغة العَرَبِيّة.

اهتمَّ البرنامج أَيْضَاً بتقديم فقرة مستقلة حول أحكام الصيام، وعبادات شهر رمضان، مع إتاحة الفرصة لاستقبال أسئلة واسْتشَارات المشاهدين عبر الاتصالات المباشرة، أو عبر تطبيق هدى وبينات، كما يطرح البرنامج مسابقة قُرْآنِية يَوْمِيّة بجائزة 200 دولار أمريكي، ويتيح المشاركة فيها عبر تطبيق #هدى_وبينات.

جَدِيرٌ بِالذِّكْرِ أن برنامج (هُدى وبيِّنات) يُيث يَوْمِيّاً على الهواء مباشرة في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر 16 قناة فضائية، وهي: “قناة زاد العلمية”، “مكة”، “القصيم”، “الصحراء”، “عيون الوطن”، “الساحة”، “العريفي”، “كيف”، “الأماكن”، “عدن”، “الشمالية”، “التميز”، “صنعاء”، “البادية”، “صحراء الجزائرية”، “الماهر”.