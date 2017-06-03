«الحاج والمعتمر» توزع 4500 سلة إفطار صائم ببرنامج «قهوة وتمر»

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بَاشَرَتْ جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية للعام الرابع على التوالي، تنفيذ برنامجها الإِبْدَاعي (قهوة وتمر إفطار وأجر) في ساحات الحرمين الشريفين بتوزيع 4.500 سلة إفطار ضمن برنامج إفطار صائم الذي يجري تنفيذه هذا العام في أكثر من 27 موقعاً تَشْمَل كلاً من: مكة المكرمة، والمدينة الْمُنَوَّرَة، وجدة، وعدداً من المنافذ الحدودية والمطارات.

مِنْ جَانِبِهِ أكَّدَ عبدالله الشهري، مساعد مدير عام جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية للشؤون المالية والإدارية: “أن مجلس إدارة الجمعية برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام، ومعاونيه في المجلس، يدركون حيوية ومدى أهمية برنامج “إفطار صائم”، وعدد من البرامج الإِبْدَاعية المميزة التي تقدمها الجمعية طيلة هذا الشهر الفضيل، والتي تعكس عمق الترابط والتكافل بين أَفْرَاد المجتمع في خدمة ضيوف الرحمن.

وأَضَافَ، أن الجمعية تبتكر سَنَوِيّاً برامج إِبْدَاعية تسعى من خلالها إلى إِتْقَان تقديم الخدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، ومن هذه البرامج المبتكرة برنامج (قهوة وتمر إفطار وأجر)، وتقوم الخدمة على تقديم حقيبة على مداخل مكة المكرمة والطرق المؤدية للمسجد الحرام وساحات المسجد النَبَوِيّ، وتحتوي الحقيبة على ما يكفي لتفطير 18 صائماً، من عبوات التمر السُّكَّرِيّ الفاخر منزوع النوى، وفناجين القهوة، والمناديل المنعشة، وسفرة، وكيس نفايات مرتبة ومغلفة بشكل صحي، إِضَافَة لحافظة ترمس قهوة مليئة بالقهوة العَرَبِيّة الساخنة، ويضاف إلى الحقيبة 18 عبوة من اللبن الزبادي والدقة؛ حيث يفطر منها المتطوع إخوانه الصائمين، محتفظاً بالحقيبة القماشية، وحافظة القهوة كهدية تذكارية من جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية.

وشكر الشهري المتبرعين على ما بذلوه من خير في شهر الخير والعطاء، مُوَضِّحَاً أنه موسم الرحمة والتكافل بين المسلمين، دَاعِيَاً المتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء إلى استمرار دعمهم للجمعية، والمساهمة مع القائمين عليها في مواصلة مسيرة نجاحها من أجل إكرام العُمار والزوار.