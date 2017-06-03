 بعدسة «تواصل».. جموع غفيرة تؤدي صلاة العشاء والتراويح في جامع الملك خالد بالرياض | صحيفة تواصل الالكترونية

بعدسة «تواصل».. جموع غفيرة تؤدي صلاة العشاء والتراويح في جامع الملك خالد بالرياض

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تواصل – حمد القحطاني:

يفضل الكثير أداء صلاة التراويح في المساجد التي يكون فيها الإمام عذب الصوت؛ لأنهم يجدون في ذلك وسيلة للخشوع في الصلاة والتدبر في الآيات، حتى لو كان الجامع يبعد عشرات الكيلومترات عن المنزل، وهذه الظاهرة ليست وليدة الليلة.

عدسة “تواصل “رَصَدَتِ الجموع الغفيرة، التي تؤدي الصلاة في جامع الملك خالد بأم الحمام في الرياض، خلال صلاتي العشاء والتراويح؛ للصلاة خلف الإمام خالد الجليل، صاحب الصوت الجميل والعذب.

ويبدأ الاسْتِعْدَاد للصلاة من بعد الإفطار حيث يقدم المصلون من أحياء شتى وتمتلئ جنبات الجامع مُنْذُ وقت مبكر؛ حتى إن الصفوف قد تمتد إلى خارج المسجد.

ولا تقتصر صلاتا العشاء والتراويح على الرجال، بل تتزاحم عليها النساء، ويحرصن على الوصول باكراً لحجز مكان مناسب لأداء الصلاة في مصلى مخصص ومهيأ لهن.

 

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