 اكتشاف بيانات عسكرية أمريكية دون حماية على «أمازون» | صحيفة تواصل الالكترونية

اكتشاف بيانات عسكرية أمريكية دون حماية على «أمازون»

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اكتشاف بيانات عسكرية أمريكية دون حماية على «أمازون»

تواصل – وكالات:

عثر باحث في مجال الأمن الإِلِكْتُرُونِي على أكثر من 60 ألف ملف عسكري أمريكي حساس على خادم أمازون متاح للجمهور.

وتتضمن هذه الملفات، كلمات مرور لأنظمة تَابِعَة للحكومة الأمريكية، ووثائق للدخول الآمن تخص مهندساً بارزاً في شركة “بوز ألن هاملتون” للتعاقدات العسكرية، بِحَسَبِ “بي.بي.سي”.

وَأَكَّدَت “بوز ألن هاملتون” في بَيَانٍ لَهَا عدم تخزين أية بيانات سرية على خادم أمازون، مضيفةً: لقد تأكدنا من أنه لم تُستخدم أَي من أسماء الدخول، وكلمات المرور هذه في الوصول إلى معلومات سرية.

وتتعلق هذه الملفات، بمشروع تنفذه وكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الأمريكية، التي تتعامل مع الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية، وصور المراقبة باستخدام الطائرات بدون طيار.

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