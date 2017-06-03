بالصور.. مشاهد رائعة لقاصدي بيت الله الحرام من سماء مكة

تواصل – واس:

رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” بمكة المكرمة في رصد جوي الأجواء الإِيمَانية التي يعيشها قاصدو بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين والزوار في ساحات المسجد الحرام من راحة واطمئنان وهم يؤدون شعائرهم بكل خشوع وسكينة تحرسهم عناية الله عَزَّ وَجَلَّ، ويحظون بالعناية والاهتمام من جميع القطاعات الحكومية التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ـ حَفِظَهُم اللَّهُ ـ من أجل راحتهم وأمنهم.

ومن علو 1000 متر أبرزت عدسة “واس” بأبعاد مختلفة انسيابية تدفق قاصدي بيت الله الحرام، وتنقلاتهم بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام، والتوسعات الكبيرة الجبارة التي نفذتها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المسجد الحرام، سواء في صحن المطاف، أو المسعى، أو الساحات الخارجية للمسجد الحرام.

وتجولت عدسة “واس” في سماء مكة المكرمة من أجل إبراز المشاريع التنموية التي يجري تشييدها في العاصمة المُقَدَّسَة، حيث تنوعت لقطات مصوري “واس” محمد المحمادي، وعلي الشهراني التي أبرزت الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وبذلت القيادة العامة لطيران الأمن التابعة لوزارة الداخلية جهوداً مشكورة بقيادة قائد عام طيران الأمن اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي في تسهيل مُهِمَّة مصوري “واس” في العاصمة المُقَدَّسَة لرصد الأجواء الإِيمَانية التي يعيشها قاصدو بيت الله الحرام.