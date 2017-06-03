«البر الخيرية» في الباحة تؤمن ٤٠٠ وجبة إفطار يومياً في جامع الملك سعود

تواصل – محمد المقصّي:

تؤمِّن جَمْعِيَّة البر الخيرية بالباحة ٤٠٠ وجبة إفطار للصائمين يَوْمِيّاً، بجامع الملك سعود بمدينة الباحة، ضمن مشروع إفطار الصائمين.

وأَوْضَحَ رئيس مجلس الإدارة، الدكتور صالح بن عباس آل حافظ، أن الجمعية تقوم بتأمين الوجبات من خلال التعاقد مع أحد المطاعم المتخصصة في الباحة، كما تقوم الجمعية بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بتنسيق عددٍ من المحاضرات قبيل الإفطار للعمالة الوافدة، كما أنه تم التعاقد مع عددٍ من العمالة لتخصيص سفرة الإفطار واستقبال الصائمين، وتوزيعهم على هذه السفر، وبعد الانْتَهاء من الإفطار يقومون بتنظيف المكان وترتيبه.