 «التجارة»: منح المبلغ عن حالات الغش التجاري مكافأة 25% من الغرامة | صحيفة تواصل الالكترونية

«التجارة»: منح المبلغ عن حالات الغش التجاري مكافأة 25% من الغرامة

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«التجارة»: منح المبلغ عن حالات الغش التجاري مكافأة 25% من الغرامة

تواصل – فريق التحرير:

أَعْلَنَتْ وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الْجُمُعَة، عن منح كل مَن يقوم بالتبليغ عن حالات الغش التِجَارِيّ مكافأة قدرها 25% من قيمة الغرامة بعد صدور حكم قضائي.

وَقَالَ المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالرحمن حسين: ‘‘إن كل منتج تم تغييره أو العبث به مما يفقده قيمته المادية، وكل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، وكل منتج لم يعد صالحاً للاستغلال، أو الاستعمال، أو الاستهلاك هو غش تِجَارِيّ”.

يُشَارُ إلى أن الوزارة قد طرحت استبياناً للمواطنين حول القيمة المستحقة مُكَافَأَة تشجيعية، بعد صدور الحكم القضائي بالغرامة، وصوتت الأغلبية لمنح المُبلغ 25% من قيمة الغرامة.

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