 جائزة دبي الدولية للقرآن تعلن : اختيار خادم الحرمين شخصية العام الإسلامية | صحيفة تواصل الالكترونية

جائزة دبي الدولية للقرآن تختار خادم الحرمين شخصية العام الإسلامية

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جائزة دبي الدولية للقرآن تختار خادم الحرمين شخصية العام الإسلامية

تواصل – الرياض
أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن، منذ قليل، عن اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شخصية العام الإسلامية.
وذكرت الحساب الرسمي لحكومة دبي على “تويتر”، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اختير مساء اليوم الجمعة، كشخصية العام للدورة الحادية والعشرين للجائزة.
وأكد المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن الملك سلمان بن عبد العزيز في صدارة القادة والرواد التاريخيين الذين تعتز الأمة الإسلامية بخدماتهم ومواقفهم وجميل مكارمهم وعظيم خصالهم، إضافة إلى ما يقدمه من خدمات تجلُّ عن الوصف في خدمة المسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها.

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