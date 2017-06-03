«المسند»: الصائمون في الأدوار السفلية ببرج جدة العملاق سيفطرون قبل العلوية بـ4 دقائق

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توقَّع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن يفطر الصائمون في الأدوار السفلية بالبرج الأَطْوَل في العالم، برج المملكة العملاق في جدة بـ 252 طابقاً، قبل مثيلاتها في العليا بـنحو 4 دقائق.

وَقَالَ “المسند” في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”: ‘‘إن وقت المغرب في الأدوار السفلية سيحين قبل وقته في الأدوار العلوية، مُبَيِّنَاً أن برج جدة العملاق سيُكوّن أكبر مزولة شمسية في التاريخ صنعها البشر عبر أَطْوَل ظل يرسمه مبنى على وجه الأرض؛ بل إن طول فترة ظهور الشمس في المناطق المحيطة والقريبة من البرج سيتقلص‘‘.

وأَضَافَ: أن زجاج برج جدة العملاق إن كان عاكساً لأشعة الشمس؛ فقد يكون أكبر مرآة عاكسة بالعالم، وقد يسبِّب إزعاجاً للمنطقة المحيطة به، مُبَيِّنَاً أنه قد يصل الفرق في درجات الحرارة بين الأدوار السفلى في برج جدة والأدوار العليا ـ على افتراض أنها مفتوحة في الهواء الطلق بنحو 6 – 7 درجات مئوية.

وأَوْضَحَ “المسند” أنه عندما تكون الرياح قوية قد تشكِّل خطورة على الناس القريبين للبرج؛ بل قد تدفعهم إلى السقوط؛ بل إلى الدفع، كما حَصَلَ تحت أبراج الساعة بمكة فِي حَالِة رافعة الحرم عام 2015، مُشِيرَاً من ناحية أخرى إلى أن الهواء سيكون أقل كثافة، والضغط الجوي أقل في المساحات المفتوحة في الأدوار العلوية، وهذا لن يناسب مَن لديه مرض في القلب، أو ضيق في التنفس.