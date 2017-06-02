بالفيديو.. إيقاف سيارة مخالف بالقوة الجبرية في الرياض

تواصل – الرياض:

لجأ أحد رجال الدوريات الأمنية إلى إطلاق النار على زجاج سيارة مخالف كان يحاول الهرب من الدوريات الأمنية، وذلك في حي النسيم بالرياض، حَسْبَ المعلومات المتداولة.

وأَوْضَحَ مقطع فيديو متداول إطلاق رجل الأمن من مسدسه رصاصة واحدة على زجاج السيارة (تويوتا هايلكس)، عندما حاول سائقها الهرب من طوق محكم لدوريتين.

من جهته أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه أثناء قيام إحدى فرق دوريات الامن بمهامها شرق العاصمه الرياض صباح يوم اليوم الجمعه 7 رمضان 1438 اشتبهت بمركبه من نوع نقل، وبتوجيه قائدها بالتوقف للتحقق من وضعه رفض وقام بمحاولة ارتكاب الفرار ومحاولة صدم الفرقة ودهس طاقمها وإشهار سلاح ناري من نوع مسدس.

جرى التعامل معه حسبما يقتضيه الموقف وضبطه وتبين أنه سعودي ٣٥ عاما، وكان بحالة سُكر وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري نوع مسدس مُعمّر بعدد(٩) طلقات حية وعدد(٦) حبات يشتبه أن تكون مخدره، وبالتحقق من وضع المركبه تبين أنها مسروقة ومعمم عنها بتاريخ ١٤٣٨/٩.

وتم تسليمه والمضبوطات لمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، لإكمال اللازم حسب الاختصاص.