نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب محمد السبيعي

تواصل – واس:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب النقيب محمد بن عيد بن عبدالله السبيعي – رَحِمَهُ اللَّهُ – من قطاع القوات البرية، الذي استشهد في ميدان الشرف والكرامة دفاعاً عن دينه، ثم مليكه، ووطنه، وذلك بجامع الراجحي بالرياض.

وأدى الصلاة مع سُمُوِّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، وكبار العسكريين، وجمعٌ من المواطنين.

ونقل الأمير محمد بن عبدالرحمن، لذوي الفقيد تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، حَفِظَهُم اللَّهُ.

وَقَالَ سُمُوُّه: ‘‘إن الشهيد فقيد الوطن قبل أن يكون فقيد أهله، ونال ما يتمنى نيله كل مؤمن وهي الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى؛ دفاعاً عن الدين والمقدسات، وأسأل الله العلي القدير أن يتقبله، وأن يجعله شفيعاً بشهادته، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.

من جهته، أَعْرَبَ ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يحفظ بلادنا في ظل قيادتها الحكيمة.